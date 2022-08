Crisi industriale, Bertorello (Lega): “Non è pensabile Genova senza Ansaldo”

Genova. “La situazione attuale di Ansaldo Energia rischia di essere preoccupante. L’azienda rappresenta più di 150 anni di storia dell’industria genovese e nazionale. È necessario tutelare 2.400 posti di lavoro e scongiurare una possibile chiusura che avrebbe un impatto funesto sull’economia di Genova, ma non solo” a dirlo in una nota Federico Bertorello, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

E continua: “Basti pensare a tutto l’indotto. È necessario lavorare fin da subito per tutelare l’occupazione e salvare l’azienda ricorrendo a ogni tipo di misura”.

Infine conclude: “Se necessario anche con una ricapitalizzazione di Cassa depositi e prestiti. Il management deve attivarsi per aprire nuovi segmenti industriali e garantire la necessaria continuità industriale all’azienda”.