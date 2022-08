Crisi energetica, Paita: “Cdp sostenga transizione Ansaldo energia”

Roma. “L’Italia puo’ privarsi di Ansaldo Energia per affrontare la crisi energetica e la transizione ecologica: riteniamo quindi fondamentale che Cassa Depositi e prestiti sostenga l’azienda in questa difficile fase di transizione verso il futuro”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“La crisi di Ansaldo Energia – spiega – non e’ solo un fatto locale, ma un problema di rilevanza nazionale. La ripresa post Covid e le tensioni internazionali hanno creato una congiuntura molto sfavorevole con impatto gia’ nel 2022 e nel 2023. La corsa del prezzo gas e delle materie prime ha congelato gli investimenti di alcuni clienti su commesse gia’ acquisite mentre la strategia di differenziazione delle fonti energetiche e la sospensione della dismissione centrali a carbone ha rimandato fino a data da destinarsi alcune commesse gia’ acquisite. Allo stesso tempo, l’accelerazione della transizione ecologica potrebbe ridurre il mercato delle turbine a gas nel medio periodo. Ora, l’azienda e’ certamente un attore rilevante dell’economia genovese ed e’ fondamentale per il tessuto economico della citta’ con i suoi 2400 dipendenti, ma e’ anche strategica per il Paese. L’Ansaldo e’ infatti un tassello fondamentale nella costruzione di impianti per l’energia e il quarto produttore mondiale nella produzione delle turbine a gas. Le soluzioni ad elevato contenuto tecnologico e le competenze dei dipendenti possono giocare un ruolo fondamentale in questo scenario di crisi energetica e di transizione ecologica. Le turbine a gas hanno un buon potenziale per il futuro avendo la capacita’ di funzionare con alte percentuali di idrogeno. L’azienda e’ presente sul mercato delle rinnovabili e nel nucleare”.

“Per questi motivi riteniamo indispensabile che Cassa Depositi e prestiti continui a investire nell’azienda. Fornire una prospettiva industriale stabile ad Ansaldo puo’ significare fornire maggiori possibilita’ al Paese nella strada verso l’autonomia energetica”, conclude.