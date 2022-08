Crêuze di Chiavari, cinque video per promuovere la rete sentieristica cittadina

Chiavari. Cinque video per scoprire e promuovere la rete sentieristica cittadina tra antiche vie che attraversano uliveti, boschi, scorci suggestivi a picco sul mare e luoghi di interesse storico-naturalistico.

L’anello delle Grazie, quello delle tre Frazioni (Maxena, Campodonico e Sanguineto), il giro delle Cinque Torri, le crêuze degli Ulivi di Ri Alto e il lungofiume Entella sono i percorsi protagonisti dei video realizzati dall’assessorato al turismo del Comune di Chiavari. Un viaggio e un racconto per far conoscere i principali itinerari del comprensorio chiavarese, a metà strada tra il verde delle colline e il blu del mare. La prima clip dedicata all’anello delle Grazie è da oggi online sulla pagina Facebook, sul canale YouTube del Comune di Chiavari e sul sito chiavariturismo.it, le altre saranno pubblicate a cadenza settimanale. Il progetto è stato realizzato con i proventi dell’imposta di soggiorno, riprese e montaggio a cura di StarNews S.r.l di Chiavari.

“È un’occasione importante per valorizzare il nostro territorio, capace di offrire proposte ed esperienze tutto l’anno, in un’ottica di turismo destagionalizzato – spiega l’assessore Gianluca Ratto – Una risposta al crescente interesse verso un turismo più lento e sostenibile, immerso nella natura. Dopo gli ottimi risultati di quest’estate in termini di presenze, ci aspettiamo che il trend positivo continui anche in autunno, stagione ideale per godere del patrimonio storico e naturalistico della città”.

Le rete completa delle “Crêuze di Chiavari” vanta 30 km di percorsi suddivisi, per grado di difficoltà e caratteristiche, in 12 itinerari adatti a famiglie ed escursionisti. Per maggiori informazioni consultare il sito chiavariturismo.it nella sezione dedicata “Crêuze di Chiavari”.