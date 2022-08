Covid e scuola, Toti: “Niente mascherine in classe, basta con le ambiguità” ma restano consigliate ai fragili

Genova. “No alle mascherine a scuola”. Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Noi Moderati, formazione in corsa con il centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre, tuona dai social su un tema che continua a scaldare gli animi, quello dell’obbligo o meno dell’uso dei dispositivi di protezione come chirurgiche ed ffp2 per studenti e insegnanti in classe.

“La prima campanella suonerà fra poco più di 3 settimane – scrive Toti – e il tempo delle ambiguità è finito, vogliamo i nostri ragazzi e bambini in classe senza mascherina, diciamolo chiaramente e lavoriamo per questo. La diffusione del Covid nelle ultime settimane è rallentata, il 90% degli italiani è vaccinato, non possiamo pensare di usare le stesse armi di due anni fa per difenderci”.

“Dobbiamo imparare a convivere con il virus non solo a parole ma nei fatti, come stanno facendo in tutta Europa. Lasciare la responsabilità di scegliere alle singole scuole è una mancanza di buonsenso e coraggio nel prendere una decisione che i nostri ragazzi non meritano di pagare. Sarebbe un fallimento non solo della politica anti Covid ma di tutta la politica”, conclude il governatore ligure.

Al momento dal ministero della Salute e da quello dell’Istruzione non è stata affatto stabilita l’obbligatorietà della mascherina a scuola, dal prossimo settembre, il documento ufficiale più aggiornato in materia è una nota dell’Iss, istituto superiore di sanità, che però consiglia di mantenere la mascherina in caso di soggetti fragili, situazioni di cui saranno al corrente dirigenti scolastici e insegnanti.

La recrudescenza del virus nei mesi estivi potrebbe tornare a imporre maggiori cautele? Il dubbio è venuto nei giorni scorsi anche a Matteo Bassetti, virologo e direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino. “Se le mascherine torneranno, sarò al fianco degli studenti, alla testa delle proteste”, ha affermato.

Tuttavia quella delle mascherine obbligatorie in classe al momento non è un’ipotesi apertamente sul tavolo del governo in vista della ripresa delle lezioni.