Covid, al San Martino ripartono le visite ai degenti: serve green pass e mascherina

Genova. La pandemia da Coronavirus sembra che stia mollando la presa, e dal punto di vista delle strutture ospedaliere si è tornati a respirare.

In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’emergenza Covid-19 la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino ha ritenuto di poter modificare le precedenti disposizioni, consentendo, a partire dal 29 agosto 2022, l’accesso dei visitatori nei reparti di degenza.

Resta comunque demandata ai Direttori/Responsabili delle Unità Operative la valutazione di eventuali casi particolari, ricordando che gli ingressi dovranno rispettare le indicazioni riportate nel regolamento per l’accesso al Policlinico di visitatori e accompagnatori: “l’ingresso è consentito solo ai visitatori o famigliari in possesso certificazione verde (Green Pass) COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (c.d. “terza dose”), oppure l’ingresso è consentito anche ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario (prime 2 dosi) o dell’avvenuta guarigione da pregressa malattia da COVID-19 negli ultimi 6 mesi, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. E’ fatto obbligo al visitatore di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.”