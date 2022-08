Costa Crociere diventa ‘Official Supplier’ della Federazione Italiana Golf

Genova. Costa Crociere, marchio italiano del Gruppo Costa, compagnia leader in Europa, ha assunto la qualifica di official supplier della Federazione Italiana Golf.

L’accordo, finalizzato grazie al contributo di Infront, Official Advisor della Federazione Italiana Golf, prevede attività di marketing per la promozione del golf e delle destinazioni turistiche a esse collegate, con particolare attenzione all’Italia.

La nuova collaborazione scenderà in campo per la prima volta in occasione della prossima edizione del DS Automobiles 79° Open d’Italia, che si terrà dal 15 al 18 settembre presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Costa Crociere sarà presente durante tutta la durata del torneo, nel Villaggio Commerciale che sarà allestito in occasione della manifestazione sportiva, per incontrare gli operatori del settore e il pubblico di appassionati che parteciperanno all’evento.

“Con questa operazione – si legge nella nota della Compagnia – Costa Crociere, si afferma ulteriormente come compagnia di crociere di riferimento nel mondo del golf, dal momento che è anche Official Cruise Line della Ryder Cup 2023, la sfida fra Team Europe e Team Usa in programma per la prima volta in Italia, sempre al Marco Simone Golf & Country Club”. Nelle quattro giornate del DS Automobiles 79° Open d’Italia, Costa presenterà la formula “Cruise & Golf”, che permette ai tesserati della Federazione, e in generale a tutti i golfisti italiani e stranieri, di giocare a golf anche nel corso di una crociera a bordo di Costa Smeralda, la nave più innovativa della compagnia.

Durante le soste della nave nelle destinazioni visitate, gli appassionati di golf potranno scegliere tra 23 club in cui giocare, in Italia, Francia e Spagna. (ANSA).