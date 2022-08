Cosa è un transistor e perché è importante: guida completa

Per transistor si intende un semiconduttore in miniatura che ha il compito di regolare e controllare il flusso di corrente oppure la tensione, amplificare i segnali e fungere anche da interruttore per questi ultimi. Generalmente, sono caratterizzati da tre strati di un materiale semi conduttore e ciascuno dei quali può trasportare corrente.

I transistor possono svolgere anche il ruolo di amplificatori occupandosi di trasformare una piccola corrente in ingresso in una grande corrente in uscita. Inoltre, come interruttore può trovarsi in uno dei due stati distinti, acceso o spento, in maniera tale da controllare il flusso dei segnali elettronici.

Perché è importante un transistor?

Ma, quindi, perché sono così importanti i transitor? Questi strumenti vengono utilizzati per creare dei semplici interruttori elettronici e rappresentano gli elementi di base nei cosiddetti circuiti integrati. Questi ultimi non sono altro che un gran numero di transistor connessi tra di loro e in un unico microchip di silicio.

Inoltre, i transistor possono essere utilizzati in gran numero e integrati in un unico circuito integrato. Sono in grado di guidare dei chip di memoria come quelli all’interno di computer, lettori MP3, smartphone, fotocamere e altri tipi di apparecchi elettronici. Generalmente, sono strumenti che sono integrati in tutti i circuiti che compongono un dispositivo elettronico.

Il ruolo dei transistor è importante anche nel caso di applicazioni a bassa frequenza e ad alta frequenza. Un esempio sono gli inverter che si occupano di convertire la corrente alternata in corrente continua. Oppure, come detto, possono essere utilizzati in applicazioni di alta frequenza per generare dei segnali radio. Hai bisogno di un transistor? Prova a cercare nel nostro catalogo: https://www.tme.eu/it/katalog/transistori_112825/

Come funzionano i transistor?

Un transistor non è altro che un semi-conduttore che si occupa di condurre elettricità ed è caratterizzato da un vero conduttore come il rame e un isolante come la plastica che viene avvolta intorno ai fili. Sebbene la maggior parte dei transistor siano realizzati in silicio (Si), possono essere realizzati con altri materiali come germanio e arseniuro di gallio (GaAs).

In ogni caso, il silicio è un elemento che si trova molto spesso nella sabbia e non è normalmente un conduttore di elettricità. Infatti, viene sottoposto ad un processo chimico chiamato drogaggio in maniera tale da modulare le sue proprietà elettriche, ottiche e strutturali che gli consentano, successivamente, di trasportare correttamente corrente elettrica.

In definitiva, un transistor funziona come un interruttore che assicura al circuito di essere acceso se fa passare la corrente.