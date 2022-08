Corso Italia, sulla pista ciclabile “atterra” una bici-siluro

Genova. Due ruote (forse pure tre…) le ha, da quello che si può intravvedere la propulsione è umana, a pedali, ma chiamarla bicicletta suona quanto meno riduttivo. Tecnicamente però non si può negare che possieda tutte le carte in regola per percorrere la nuova pista ciclabile di corso Italia.

Una “bici coperta”, “sidecar a due ruote”, una “bici-siluro”, “ciclo-sottomarino”, “ufo”. Qualcuno suggerisce “velomobile”, ed è probabilmente la risposta esatta.

Ma non sappiamo neppure noi come definire lo strano mezzo che nel pomeriggio è stato avvistato e subito immortalato sulla promenade genovese per eccellenza.

Quel che è certo è che il video postato da Marco Marsano, sindacalista del trasporto pubblico, sta facendo il giro del web, condiviso su centinaia di chat whatsapp. E come potrebbe essere diversamente?

Ignoto, al momento, il proprietario del bizzarro ciclo.