Coronavirus, dopo giorni in calo tornano a salire gli ospedalizzati in Liguria

Genova. Dopo giorni di flessione, torna a crescere in Liguria il numero degli ospedalizzati a causa del Covid.

Ora sono 392, 10 più di ieri, ma i malati in terapia intensiva restano 5.

Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5472. I nuovi contagiati sono 839 emersi da 4677 tamponi (804 molecolari e 3873 test antigenici). Il tasso di positività è 17.93% (era 15.9%), quasi due punti in più del dato nazionale che è al 16%.

I nuovi casi sono 273 nell’area di Genova, 194 nel Savonese, 157 nell’Imperiese, 147 nello Spezzino, 64 nel Tigullio, 4 non sono residenti in regione. I positivi sono 17397, 383 in meno. I guariti sono 1222. In isolamento domiciliare ci sono 15418 persone, 675 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 79 dosi di vaccino.