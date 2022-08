Controesodo estivo, giornata da bollino rosso sulle autostrade genovesi. Allerta anche per l’Aurelia

Genova. L’ultimo domenica di agosto, come tradizione vuole, è da sempre la giornata dei rientri e del ‘fine vacanze’, con milioni di persone che si mettono in viaggio per ritornare a casa dopo le ferie estive. Per questo motivo anche, e soprattutto, sulla rete autostradale ligure oggi sarà una giornata delicata con particolare attenzione al pomeriggio, quando le riviere si spopoleranno e i flussi del traffico potrebbero creare qualche problema per la viabilità: su tre delle quattro tratte che compongono il nodo autostradale genovese è stato dato il bollino rosso fino a sera.

Sulla A7, secondo quanto previsto dai tecnici di Autostrade per l’Italia, dalle 10 in direzione Serravalle è previsto bollino giallo, che alle 13 diventa rosso fino alle 19 di sera. Da quell’ora in poi fino a notte torna il giallo. In direzione di Genova non si arriva al rosso, ma il giallo è compreso tra le 13 e le 19.

Sulla A10 i problemi potrebbero verificarsi per chi viaggia verso il capoluogo ligure: dalle 13 alle 19 è dato il bollino rosso, con una previsione di traffico molto superiore alla media e migliaia di persone che dalla riviera di ponente andranno a prendere le tratte autostradale che portano a nord. Per tutto il resto della giornata il bollino sarà comunque giallo.

Bollino rosso anche sulla A26 in direzione di Gravellona Toce dalle 16 alle 19, mentre sarà giallo nel primo pomeriggio, dalle 13 alle 16, e in notturna cioè dalle 19 in poi. Giallo anche in direzione di Voltri dalle 13 alle 19.

Eccezione per la A12, per la quale non è previsto alcun bollino rosso, ma solamente giallo: i flussi di traffico potrebbero essere superiori alla media tra le 13 e le 19 in entrambe le direzioni ma non sono al momento temuti problemi maggiori.

Allerta anche sulla Aurelia: venerdì scorso, infatti, Anas ha pubblicato il bollettino previsionale per il fine settimana del rientro e del controesodo, mettendo in evidenza le principali strade statali a rischio ingorgo a livello nazionale: in Liguria la SS1 rimane osservata speciale, soprattutto dovessero presentarsi problemi alla viabilità in ambito autostradale.