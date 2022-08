Cinghiali alla Foce, danni “irreparabili” alle aiuole fiorite e alle Caravelle di piazza Della Vittoria

Genova. L’invasione dei cinghiali non risparmia i fiori del verde urbano cittadino, anzi. Negli ultimi giorni nuove incursioni hanno interessato nella zona della Foce sia le aiuole fiorite sulla copertura del Bisagno sia le “caravelle” di piazza Della Vittoria.

Super lavoro per il giardiniere di Aster: “Fra le cure dedicate alle fioritura della Foce, ormai quasi quotidianamente, infatti, si presenta la necessità di ripristinare le fioriture rovesciate dai cinghiali durante la notte”.

“Irreparabili i danni arrecati a moltissime piante – dicono dall’azienda comunale che si occupa di manutenzioni – senza contare che le scorte di nuove fioriture sono esaurite a causa della stagione avanzata”.

Purtroppo, in conseguenza di queste incursioni all’ordine del giorno, i disegni sulla copertura del Bisagno e sulle Caravelle “potranno subire modifiche e non essere rigogliose come nelle passate stagioni”, avvertono da Aster.