Ciclista ubriaco investe un pedone a Sestri levante: denunciato dai carabinieri

Sestri levante. Tre denunce per guida in stato di ebbrezza e una denuncia per furto: sono i risultati dei servizi preventivi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Sestri Levante in quest’ultimo fine settimana.

La prima denuncia per guida in stato di ebbrezza è arrivata in seguito a un incidente stradale avvanuto a Sestri Levante dove un ciclista, risultato ubriaco, ha investito un pedone che non riportava fortunatamente gravi conseguenze.

In altro incidente stradale a San Salvatore di Cogorno, un 20enne, senza patente, alla guida di un’auto di proprietà di un amico, ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro una Renault parcheggiata. Il conducente, alla prova dell’etilometro, è risultato avere avere un tasso alcolemico superiore al doppio previsto dai limiti di legge. E’ stato denunciato per guida senza patente e in stato di ebbrezza.

Denunciata anche una 40enne alla guida di uno scooter, poiché risultata positiva all’alcol test.

Sempre a Sestri levanti i carabinieri sono intervenuti per il furto di una bicicletta che era stata legata con una catena a un palo: hanno trovato in via Roma il ladro in fuga che è stato fermato denunciato. La bici è stata restituita al proprietario.