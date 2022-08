Chiusura di parte di corso Italia venerdì 5 agosto, le variazioni dei bus Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Italia per lavori stradali, venerdì 5 agosto, dalle 9.30 alle 16.30, le linee 31 e 31 barrata modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 31

Direzione levante: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

• Linea 31 barrata

Direzione levante: i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione ponente: percorso regolare.