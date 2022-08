Chiusura dell’ufficio dell’agenzia delle Entrate a Pontedecimo, municipio e sindaci della Valpolcevera pronti alla protesta

Genova. C’è grande preoccupazione in Valpolcevera per la decisione da parte dell’agenzia delle entrate di chiudere l’ufficio di via Poli a Pontedecimo. A lanciare l’allarme questa mattina è stata la Cgil.

Così oggi pomeriggio i sindaci di Campomorone, Sant’Olcese, Serra Riccò, Mignanego e Ceranesi, insieme al presidente del municipio Valpolcevera, hanno inviato una lettera congiunta alle direzioni regionale e provinciale dell’agenzia delle entrate parlando di “forte preoccupazione” per l’eventuale chiusura. “Con la presente – scrivono Federico Romeo, Giancarlo Campora, Claudio Montaldo, Maria Grazia Grondona, Angela Negri e Sara Dante – siamo pertanto a chiedere che vengano esplicitate alle nostre amministrazioni le vostre effettive volontà sul futuro del presidio in oggetto” anticipando la “assoluta contrarietà ad ogni ipotesi di chiusura”.

I sindaci e il presidente Romeo ricordano nella lettera come l’ufficio di via Poli sia “utile e funzionale” per tutti gli abitanti del municipio Valpolcevera e dei cinque comuni nell’alta valle si dicono pronti “a organizzare ogni iniziativa istituzionale, di concerto con la cittadinanza, per difendere questo presidio territoriale dello Stato”,.