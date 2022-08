Chiavari in Jazz, Tosca presenta “Morabeza D’Estate”

Chiavari. L’edizione 2022 di “Chiavari in Jazz”, che celebra 10 anni di puro jazz e musica di qualità a Chiavari, non si poteva concludere in modo migliore, venerdì 26 agosto alle ore 21:00 sul palcoscenico di Piazza Nostra Signora dell’Orto, sarà protagonista assoluta Tosca che presenterà il suo spettacolo dal titolo “Morabeza D’Estate”.

Si conclude così l’edizione che ha registrato la partecipazione, da parte dei tanti amanti del jazz e della musica di qualità, di un numeroso pubblico che anno dopo anno è cresciuto in modo esponenziale sia dal punto di vista numerico che dell’interesse e dell’attenzione.

Un pubblico di appassionati e di estimatori nonché di persone che hanno voglia di emozionarsi ascoltando gli esclusivi artisti che la manifestazione propone.

Tosca è artista unanimemente considerata da pubblico e critica una delle più grandi cantanti italiane. Reduce dallo straordinario successo del suo tour internazionale che l’ha vista esibirsi nei più importanti teatri d’Europa, da Strasburgo a Parigi, da Barcellona a Lisbona, arrivando a toccare Dubai, Abu Dhabi, Algeri, Orano, Tosca propone a “Chiavari in Jazz” il suo Morabeza D’estate, il live dell’omonimo e fortunato disco per cui l’artista nel 2020 ha

ottenuto due Targhe Tenco.

La nuova tournée ancora una volta mostrerà la voglia di sperimentare di Tosca e quel suo eclettismo da attenta ricercatrice musicale che le permette di spaziare tra molteplici autori e repertori.

Sul palco con lei ci sarà la sua consolidata band formata da Giovanna Famulari al violoncello, al pianoforte e alla voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e alla voce, Luca Scorziello alla batteria e alle percussioni e Fabia Salvucci alle percussioni e alla voce.

Un concerto che confermerà la città di Chiavari fra le più accoglienti anche per quanto riguarda la musica e la cultura. Come per i precedenti concerti della rassegna l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.

La rassegna “Chiavari in Jazz”, organizzata dal Comune di Chiavari con la direzione artistica di Rosario Moreno e la produzione esecutiva del Jazz Club Chiavari, quest’anno ha visto anche la realizzazione della mostra fotografica dal titolo “4 Quarti in Jazz” ad opera del fotografo Roberto Cifarelli, fra i maggiori protagonisti della storia della fotografia dedicata alla musica afro-americana che racchiude il meglio di quattro fra i numerosi allestimenti realizzati dall’artista: “The Black Square”, “The Street of Jazz”, “High Key on Jazz” e “Doble”.

L’esposizione è visitabile nel foyer dell’Auditorium San Francesco fino al 28 agosto (esclusi i lunedì e martedì) con orario 17:30 > 20:30. L’ingresso è gratuito. L’autore sarà presente nei giorni: 26, 27 e 28 agosto.