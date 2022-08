Chiavari, bimba di 3 anni cade in un tombino sul lungomare: ricoverata al Gaslini

Chiavari. Una bambina di tre anni è caduta in un tombino sulla passeggiata a mare di Chiavari ed è stata ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova. È successo ieri sera intorno alle 22.00.

La piccola si trovava sul lungomare insieme ai genitori quando, per cause ancora da chiarire, è finita nella buca.

La bimba è caduta per un paio di metri ma per fortuna non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 di Lavagna e la Croce Rossa di Chiavari che l’hanno accompagnata in codice giallo a Genova.

Resta da capire perché il tombino fosse aperto e come abbia fatto la bambina a cadere all’interno. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.