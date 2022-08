Centraline, sensori, campionatori: ecco come 60 studenti genovesi monitoreranno la qualità dell’aria a casa e a scuola

Genova. Sono sessanta gli studenti genovesi che tornando a scuola, a settembre, diventeranno ufficialmente “sentinelle dell’aria”. Sono quattro gli istituti che hanno aderito al progetto proposto da Ecoistituto Re-Ge, CEIS Genova e Anpas per monitorare la qualità dell’aria: si tratta dell’IC San Francesco da Paola, dell’IC Borzoli, dell’IC Marassi – tutte scuole medie – e dell’istituto nautico San Giorgio, oltre a loro anche i ragazzi che frequentano il doposcuola del circolo Arci Zenzero.

Alle quattro scuole saranno consegnati altrettanti sensori di anidride carbonica per regolare lo stato dell’aria e far scattare l’eventuale ricambio, ma anche 60 campionatori passivi che gli studenti potranno portare sia a casa sia in aula.

Gli strumenti (nella foto) servono a stimare l’esposizione ambientale e personale a biossido di azoto (NO2) e benzene, toluene, xilene (BTEX) e Composti Organici Volatili (COV). Il programma andrà avanti fino al febbraio 2023, quando avverrà la presentazione e discussione dei risultati.

Il progetto “Sentinelle dell’aria”, nell’ambito dei piani di Scienza popolare e promosso dall’Ecoistituto Reggio Emilia e Genova, con l’adesione del Patto Giovani della Regione Liguria e condiviso dal centro Solidarietà Genova (Ceis) e da Anpas. E’ portato avanti con un finanziamento complessivo di 12mila euro.

“Sentinelle dell’aria” si avvale di un comitato tecnico scientifico con competenze su tematiche didattiche e ambientali: al suo interno Rossella d’Acqui già direttore scientifico ARPAL, Annibale Biggeri, Biostatistica Uni Padova – autore di uno studio sul possibile effetto negativo del biossido di azoto sulle capacità di apprendimento degli studenti, Goffredo Ferelli, chimico, Maurizio Ferretti, chimico Uni Genova, Rosa Frammartino consulente educational, Salvatore Moretti, Ingegneria elettronica Firenze e Federico Valerio, chimico ambientale.

Gli obbiettivi del progetto sono aumentare la consapevolezza dell’importanza di respirare aria buona, contribuire attivamente alla individuazione delle fonti inquinanti prevalenti presenti nel proprio quartiere (depositi petrolchimici, traffico autostradale, traffico portuale, inquinamento domestico…). Ma anche migliorare la qualità dell’aria nelle aule e a casa, con interventi mirati e verificati con misure.

Agli aspiranti sentinelle, con modalità concordate con gli insegnanti, saranno date informazioni su composizione dell’aria, qualità dell’aria, norme per il controllo e la tutela ambientale, buone pratiche individuali e collettive per respirare aria salubre.

Arpal sarà disponibile a iniziative formative degli insegnanti (in presenza e in remoto). Per piccoli gruppi di studenti si possono concordare visite guidate ai laboratori e alle stazioni di monitoraggio.