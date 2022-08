Cassonetti spostati per lavori, ma per alcuni utenti basta lasciare i sacchetti nel solito posto

Genova. La composizione “artistica” prevede una transenna, una buca non ancora sistemata e una piccola montagna di sacchetti di rifiuti, destinata a crescere nei prossimi giorni.

L’opera si potrebbe intitolare “Inciviltà quotidiana”. Ed è il frutto di pigrizia e/o scarsa comprensione da parte di alcuni residenti nella zona di via Sapri, tra il Lagaccio e Oregina.

Amiu ha affisso un cartello con l’avviso che i contenitori dei rifiuti, indifferenziati in quel tratto di strada, sono stati spostati in via Dei 5 Santi, vale a dire una cinquantina di metri più in basso.

Il motivo? A causa di una buca nella pavimentazione, presente da alcune settimane e non ancora sistemata ad Aster – a promettere l’intervento la classica transenna – il furgone di Amiu non può raggiungere i cassonetti e quindi procedere al loro svuotamento.

La soluzione? Per alcuni cittadini, evidentemente, l’abbandono di rifiuti. Con totale noncuranza rispetto alle norme più banali di igiene e al fatto che presto quei sacchetti saranno a disposizione di gabbiani e cinghiali.

La civiltà? Cinquanta metri più in là. Sempre troppi.