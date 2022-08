Caro energia, grido d’allarme del Csi: strutture sportive a rischio chiusura o ridimensionamento

Genova. È un grido di allarme disperato quello che arriva dal mondo sportivo, soprattutto amatoriale e dilettantistico.

Il caro energia rischia di mettere letteralmente in ginocchio decine e decine di realtà sul territorio con gravissime ripercussioni anche di tipo sociale.

“Se non arriveranno in poco tempo sostanziali contributi economici per le bollette di luce e gas già pagate e per quelle da pagare, entro fine 2022 molte strutture o saranno costrette a chiudere o a ridimensionare drasticamente i servizi − dice Enrico Carmagnani, presidente Csi Genova − questo significherà concretamente palestre non riscaldate, docce fredde, taglio del personale e di altre spese. Il rischio è che migliaia di famiglie restino senza sport dopo gli anni disastrosi del Covid frenando così drasticamente l’attività di prevenzione sanitaria e di socializzazione per giovani e adulti”.

La situazione più grave riguarda le piscine, è difficile d’inverno ipotizzare di nuotare in acqua fredda. Il caro energia, con il raddoppio delle bollette, angoscia anche i gestori di palestre e di tutti gli impianti sportivi.

Le richieste fatte al governo dalle associazioni sportive si possono sintetizzare in alcuni punti: eliminazione degli oneri accessori delle bollette, riduzione degli oneri di sistema, riduzione dell’Iva dal 22 al 5%,esenzione delle accise per tutti gli enti no-profit, possibilità di programmare piani di rientro a 12 mesi, contributi economici a fondo perduto.

Il Csi rappresenta in Liguria circa 400 realtà, 200 delle quali a Genova: una decina le piscine gestite da società affiliate alle quali si aggiungono quelle del Consorzio “ Obbiettivo Sport e Salute”, costituito a fine giugno.