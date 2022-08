Caro energia, Anzalone: “Impianti sportivi a rischio chiusura, i comuni paghino le bollette”

Genova. “Gli impianti sportivi in concessione dal Comune di Genova sono quasi 100, complessivamente in tutta la regione sono 150: tutte le società che hanno la gestione stanno vivendo momenti difficilissimi a causa del caro energia con bollette che sono passate da 10mila a 30mila euro. C’è il rischio concreto che molte realtà sportive decidano di rallentare o addirittura chiudere la propria attività con tutte le conseguenze sociali e occupazionali che si possono immaginare”.

Lo dichiara Stefano Anzalone, Consigliere Regionale Lista Toti, per anni consigliere delegato allo sport, e prima assessore, del Comune di Genova.

“Bisogna stare vicino al mondo sportivo ligure e sarebbe fondamentale che i Comuni della Regione intervenissero in tutto o almeno in parte per aiutare economicamente le società sportive – suggerisce – società che hanno gli impianti in concessione per pagare le bollette di luce e gas: altrimenti davvero in autunno le società sportive regionali sarebbero costrette a scelte drammatiche”.

Foto archivio