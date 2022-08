Carige, il tribunale di Genova si riserva sull’istanza di Malacalza: due scenari per il nuovo cda

Genova. Il Tribunale di Genova si è oggi riservato sull’istanza di Malacalza Investimenti con la quale era stata impugnata la delibera dell’assemblea di Banca Carige che lo scorso 15 giugno aveva nominato il cda e rinunciato con una transazione alle azioni di responsabilità nei confronti dell’ex presidente, Cesare Castelbarco Albani, e dell’ex ad Piero Luigi Montani, amministratore delegato di Bper, acquirente dell’istituto ligure.

A fine luglio il tribunale aveva sospeso l’esecutività della delibera rinviando all’udienza che si è tenuta stamani. Le parti hanno spiegato le loro ragioni e dovranno depositare nei prossimi giorni le conclusioni scritte. La decisione arriverà nei prossimi giorni.

Malacalza Investimenti, la holding della famiglia Malacalza, aveva sostenuto le azioni di responsabilità e che aveva impugnato le delibere. Carige aveva ribadito la legittimità delle decisioni dell’assemblea. Il decreto del Tribunale era stato adottato ai sensi di legge, consentendo la sospensione in caso “di eccezionale e motivata urgenza”.

Sono due gli scenari che si aprono ora per banca Carige – spiega l’Ansa – il giudice Paolo Gibelli potrebbe rigettare l’istanza di annullamento: a quel punto il consiglio di amministrazione dell’istituto ligure sarebbe riconosciuto come legittimo permettendo l’immediata ripresa dell’operatività. Il board sarebbe quindi convocato in tempi stretti per l’approvazione dei conti al 30 giugno 2022 e del progetto di fusione con Bper. Malacalza Investimenti potrebbe fare reclamo sempre al Tribunale di Genova che però non sospenderebbe l’operatività del cda.

Il secondo scenario, e cioè l’accoglimento della sospensione delle delibere di giugno, farebbe slittare la fusione, anche se di poco più di un mese. Con l’annullamento della nomina gli azionisti dovrebbero procedere alla convocazione di una nuova assemblea e alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in tempi stretti per consentire di rispettare il termine del 31 dicembre, oltre il quale Bper perderebbe il mezzo miliardo di benefici fiscali riservati all’operazione. Il nuovo cda, in questo secondo scenario, riprenderebbe poi in mano la semestrale e la fusione.