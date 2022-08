Carenza di organico in polizia, la denuncia del sindacato Sap: “Ogni giorno quattro agenti per il consolato turco”

Genova. “Continua, lento e inesorabile, il decremento degli uomini della Polizia di Stato genovese; contestualmente, aumenta il numero dei servizi che la Questura è chiamata a garantire. Non ultimo, il decreto del capo della polizia che fissa il numero dei poliziotti nei vari uffici, stabilisce che i commissariati cittadini sono tutti in sovrannumero”. Lo scrive il sindacato di polizia Sap di Genova-

“Tanto per citarne alcuni – continua la nota – il commissariato centro, il più importante della città in virtù delle competenze territoriali, deve passare dagli attuali 60 uomini, assolutamente insufficienti a garantire tutta l’attività, a 50 poliziotti, il commissariato Pré passerà da 43 a 35”.

“Tale determinazione vale per anche per i commissariati distaccati, Chiavari e Rapallo, notoriamente in enorme difficoltà anche perché alle prese con territori molto vasti, e che non possono contare su eventuali “aiuti” dei colleghi del capoluogo”; proseguono dal Sap.

“In una città alle prese con diverse situazioni di criticità, pare inverosimile che i servizi aumentino in maniera

irrazionale, con un’equazione – meno uomini ma più attività – matematicamente irrisolvibile. In questi ultimi giorni, a puro titolo di esempio, quotidianamente la questura deve garantire quattro agenti al giorno per la rotazione della vigilanza al consolato turco, quattro agenti al giorno è l’equivalente di 60 volanti in meno al mese”.

“Volanti che spesso e volentieri devono attendere la fine del turno precedente per recuperare i mezzi necessari per poter uscire dalla Questura. Anche questo abbiamo più volte segnalato al Dipartimento, ossia la mancanza di vetture sufficienti per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio. Queste sono le risposte che i cittadini genovesi devono avere, in virtù della legittima richiesta di aumento dei servizi di prevenzione che quotidianamente rivolgono alle istituzioni, e che si leggono nei commenti sui social ad ogni notizia di crimine commesso in città”, conclude la segreteria provinciale del Sap.