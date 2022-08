Canottaggio, europei: il genovese Cesare Gabbia bronzo nell’8+

Genova. Il vogatore genovese Cesare Gabbia ottiene, insieme ai colleghi di equipaggio, la medaglia di bronzo nell‘otto maschile agli Europei di canottaggio. Nella rassegna multi sportiva, in programma questi giorni a Monaco di Baviera (Germania) .

Per l’atleta ligure dell’Elpis Genova e portacolori della Marina Militare, è il secondo bronzo continentale ottenuto in carriera. Il primo giunse agli Europei di Belgrado del 2014, in quel caso nella specialità del 4 senza.

In sintesi. Il racconto della gara. L’imbarcaziona italiana parte senza fronzoli e al passaggio dei 500 metri si ritrova seconda, praticamente sovrapposta alla Germania. Dietro alla sola Gran Bretagna. A metà gara quest’ultima incrementa il suo vantaggio.

L’attenzione si sposta dunque a quel punto alle spalle dei britannici. Davanti alla Germania c’è sempre l’Italia, che non molla una palata.

Ai 1500 metri l’imbarcazione dei Paesi Bassi sopraggiunge, grazie a una considerevole rimonta. Gli atleti azzurri resistono, mentendo fino sul traguardo il terzo posto. Relegando pertanto i canottieri tedeschi in quarta posizione, fuori dal podio.