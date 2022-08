Cane indomabile, morde una donna e “tiene in ostaggio” il dog sitter: per liberare il giovane anche i pompieri

Genova. Chissà cosa ha scatenato la furia del cane, un dobermann, che questa mattina ha scomodato forze dell’ordine, veterinari, guardie zoofile e vigili del fuoco, intervenuti in assetto interforze in via Delle Tofane, sopra Rivarolo, in Valpolcevera, per assistere una donna ferita da un morso dell’animale e un giovane “tenuto in ostaggio” dall’indomabile quattro zampe.

Intorno alle 11 i soccorsi sono scattati per assistere una donna di 64 anni, morsicata dalla bestia. Sul posto la Croce bianca di Bolzaneto che ha portato la signora al pronto soccorso del Galliera. Niente di grave per lei, ma tanta paura, la 64enne è riuscita comunque a fuggire dall’abitazione dove si trovava anche il dobermann.

E’ rimasto bloccato in una stanza, invece, un giovane, chiamato come dog sitter. Non osando uscire, spaventato e temendo di essere sbranato dall’animale ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e il veterinario della Asl che è stato a sua volta azzannato dal cane, ma senza gravi conseguenze.

Gli agenti della municipale hanno provato a usare anche lo spray al peperoncino per placare il dobermann in modo che il veterinario sparasse uno dei dardi narcotizzanti che vengono utilizzati in questi casi per addormentare gli animali feroci. Ma il dobermann non è stato scalfito né dallo spray né dai dardi.

Alla fine è stato necessario l’intervento della vigilanza faunistica regionale. I vigili del fuoco, invece, hanno aiutato il ragazzo a uscire dall’abitazione calandolo dalla finestra.