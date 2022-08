Campionato Primavera, Sampdoria-Verona risultato ad occhiali (0-0)

Bogliasco. Partenza in salita per la Primavera, che incontra sulla sua strada un Verona inizialmente timido (primo tempo), ma che poi capisce di potersi giocare la partita e quindi (ad inizio ripresa) si fa più intraprendente, per poi tornare a subire il ritorno della Samp, meritevole ai punti della vittoria.

Mister Tufano, dopo i tanti esperimenti nelle amichevoli precampionato (grande cavalcata), preferisce partire dall’usato sicuro e dei neo acquisti, mandando in campo i soli Cecchini Muller (cui demanda i compiti di regia, spostando il jolly Paoletti in mezzo al trio difensivo). Inoltre mette il peso dell’attacco sulle spalle di Montevago, che si batte come un toro fino al 90°, ma con scarsa concretezza, affiancato dal Leonardi, che dà il meglio di sé stesso solo al 45°, quando, con una punizione alla Sabiri, impegna il portiere scaligero alla più importante parata del primo tempo.

Un altro bell’ intervento, Boseggia l’aveva fatta giusto al quarto d’ora, alzando in corner un potente tiro dal limite di Bianchi, pronto a sfruttare una sponda, successiva ad un traversone di Montevago.

Un paio di minuti prima, al 13°, tuttavia, era stato Migliardi a sbrogliare in area, con un tackle veemente, una pericolosa azione veronese.

Ma l’azione, che in effetti ha fatto saltare in piedi l’intera tribuna, è stata tutta di Pozzato, al 34°, quando da destra, è rientrato sul suo sinistro, vedendosi incredibilmente ribattere il tiro da Baseggio.

Solo al 42° Florio, il 10 di mister Bocchetti, ha fatto sentire il primo squillo veneto, ma la conclusione non ha impensierito Tantalocchi.

Al rientro degli spogliatoi, quando ci si aspettava di poter raccogliere i frutti, è invece venuto fuori l‘Hellas, con lo stesso Florio, ma soprattutto grazie al bel piede mancino di Bragantini (capace di tagliare il campo), a dare vita a due azioni che hanno visto sfiorare i legni blucerchiati, sia al 47°, che al 49°, cui va aggiunta una terza occasione, al 53° di testa, dal braccetto sinistro Bernardi.

A questo punto, Tufano è corso ai ripari col primo cambio, facendo entrare Chilafi per Leonardi ed il ragazzo di Skopje (a dire il vero dopo una bella azione veronese, conclusa fiaccamente da Caia) ha gratificato subito la scelta del mister, con una ficcante azione personale, che lo ha portato a presentarsi solo davanti a Boseggia… Peccato che, in modo clamoroso, la sua botta è finita sul corpo del portiere in uscita.

Male l’arbitro al 67°, quando non ha rifilato a Riahi un secondo giallo, reo di un fallo (per fermare Chilafi) che lo meritava. Sulla susseguente punizioni, Paoletti ha aggirato per bene la barriera, ma il solito Baseggio ci è arrivato in tuffo, a deviare la palla in angolo.

Al 74° è stato ancora Florio, grazie ad un lungo cross dalla destra, a sfiorare i legni difesi da Tantalocchi.

Dopo che al 75° Montevago aveva impegnato Baseggio in un intervento di routine, all’80° mister Tufano si è giocato la carta Ntanda, che è entrato in campo con un bel piglio, ma è stato ancora Chilafi – due minuti dopo – a cercare di essere risolutivo, infilandosi in area e costringendo il difensore polacco Matyjewicz a stenderlo: rigore!

Va sulla palla capitan Paoletti, ma la sua bomba si stampa sulla traversa… si resta sullo 0-0, che non riesce a sbloccare nemmeno Ntanda, con una deviazione di tacco, su corner di Paoletti, alla ricerca di un eurogoal.

A due minuti dal 90°, a seguito di una palla inattiva e relativa ‘confusione’ in area, Pellizzaro, di piede, non ha trovato la deviazione, sulla battuta di Paoletti e l’assalto è continuato nel recupero, dopo che Tufano al 91° ha mandato in campo Caruana per Conti e Ivanović per Montevago. Prima, al 92° un forte tiro da fuori area di Cecchini Muller ha lambito la traversa e poi al 93° Ivanović è finito a terra in area, ma il tocco non è apparso evidente e senza VAR… è finita O-0

Queste le due formazioni:

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Pellizzaro, Paoletti, Migliardi; Savio, Pozzato (80°Ntanda), Cecchini Muller, Conti (91° Caruana), Bianchi; Leonardi (55° Chilafi), Montevago (91° Ivanović). A disposizione: Scardigno, Zorzi, Muratori, Polli, Spatari, Cesari, Bordin, Lika.

Verona (3-5-2): Boseggia; Signorini (78° El Wafi), Matyjewicz, Bernardi (90° Piantedosi); Bragantini, Joselito (60° Camara), Calabrese, Rihai, Schirone (90° Furini); Caia (78′Cazzadori), Florio.

A disposizione: Ravasio, Marchetti, Zejnullahu, Ebengué, Cissé.