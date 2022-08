Camogli, uomo ubriaco danneggia 35 auto in sosta in zona San Rocco

Camogli. Dopo aver esaminato alcune immagini registrate da telecamere di sicurezza, i carabinieri di Camogli sono riusciti a risalire all’identità del misterioso vandalo notturno che nelle notti scorse aveva danneggiato ben 35 auto in sosta in zona San Rocco.

Si tratta di un uomo italiano ma residente in Svizzera il quale la sera tra giovedì e venerdì si trovava a vagare in quella zona in stato di pesante ubriachezza: preso da qualche raptus, nel giro di pochi minuti ha lasciato il segno del suo passaggio sui veicoli che trovava sul suo cammino, senza un apparente motivo.

I militari hanno quindi denunciato l’uomo, 49enne incensurato, mentre per i padroni delle macchine partiranno le trafile per recuperare in qualche modo il danno subito attraverso le assicurazioni.

(Foto Archivio)