Camogli, Pompei: “Campi da padel al posto di parcheggi”. Il Comune: “Affermazione priva di fondamento”

Camogli. “È priva di fondamento l’affermazione del consigliere Pompei, secondo cui i campi da padel sorgerebbero al posto di parcheggi, perché il progetto non è ancora noto” spiega il Comune di Camogli in una nota diffusa, in merito alla polemica, sulla gestione degli spazi, sollevata del consigliere Claudio Giovanni Pompei.

E prosegue: “Come già chiarito a giugno, a seguito di un analogo comunicato del Consigliere Pompei, e quanto risposto alla sua interpellanza durante il consiglio comunale del 25 luglio, era stato affidato l’incarico per uno studio di fattibilità che prevedesse due campi di padel, servizi igienici, spogliatoi e infermeria, senza sottrarre parcheggi, soprattutto senza inficiare l’attività della Protezione Civile che ha la sua sede nella zona interessata”.

Infine conclude: “L’amministrazione considera la fornitura di servizi a cittadini e ospiti come un elemento su cui investire e, in particolare, come è noto a tutti, le aree dedicate allo sport costituiscono uno degli indicatori della qualità della vita”.