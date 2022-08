Camogli, il consigliere Pompei punta sulle bau beach: “È ora di ripensare gli spazi per i nostri amici a quattro zampe”

Camogli. “È ora che si trovino spazi adeguati per i nostri amici a quattro zampe. È ora che i Comuni del Golfo Paradiso creino spiagge attrezzate, le bau beach”. A parlare in occasione della 61ª edizione del Premio internazionale Fedeltà del cane è il consigliere Claudio Pompei, da alcuni anni socio ENPA.

“Questa giornata è un’importante occasione non solo per rendere omaggio ad alcune imprese eccezionali dei nostri amici a quattro zampe, ma anche per mantenere accesi i riflettori sul ruolo degli animali domestici nella nostra vita e per sensibilizzare le persone – e anche l’amministrazione comunale – sulla piaga dell’abbandono, che proprio in estate è ancora più marcata”.

“Le amministrazioni comunali – continua il consigliere – devono fare la loro parte su queste tematiche e trovare luoghi adatti alla creazione di una spiaggia per cani proporzionata ovviamente all’estensione del litorale, che sia organizzata, pulita e accogliente”.

“La nascita di questo servizio – conclude Pompei – è il modo migliore sia per offrire la possibilità ai cittadini di godersi l’estate con il proprio animale, sia come incentivo ai turisti a scegliere le strutture ricettive con accesso in spiaggia dei cani, sia andando a contrastare una delle cause che caratterizzano il fenomeno dell’abbandono”.