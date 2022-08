Camioncino Amiu in retro finisce giù dalle scale sulla passeggiata a mare di Voltri

Genova. Sguardi attoniti questa mattina poco dopo l’alba per i primi frequentatori della spiaggia di Voltri, nel ponente cittadino: un furgone dell’Amiu, nettezza urbana, in servizio nella zona, è finito giù per la scale che collegano la passeggiata in legno all’arenile, probabilmente facendo una manovra in retromarcia.

Qualche passante ha anche immortalato la scena pubblicando le foto sui social. Sul posto la polizia locale del distretto ponentino che ha cercato di fare luce sull’accaduto.

Non ci sono stati feriti ma la passeggiata è stata decisamente danneggiata dal peso del furgone che ha sfondato gli scalini in legno.