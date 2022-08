Calcio, la Sampierdarenese risuona il leggendario campanaccio per la prima al nuovo “Morgavi”

La Sampierdarenese torna a giocare sul campo di casa dopo un anno di “esilio vittorioso” per i lavori di rifacimento del manto erboso del Morgavi. I “lupi” ritrovano un campo in erba sintetica completamente rinnovato, l’ideale per provare ad affrontare al meglio il campionato di Promozione. Il match di Coppa Italia contro il Borzoli è in programma alle 18.

La squadra del presidente Roberto Pittaluga pur giocando al Cige è riuscita nell’obiettivo che si era prefissata: tornare a casa ma in una categoria superiore. La storica vittoria delle Prima Categoria contro un’avversaria blasonata come il Savona è stata il miglior prologo per le nuove avventure al Morgavi.

Le vittorie sul campo sono stati i primi “squilli” al leggendario campanaccio che ancora si trova nella sede. L’auspicio della dirigenza è che i risultati e le novità dell’impianto possano fare da richiamo agli appassionati.

“Il campanaccio che conserviamo nella ‘sala coppe’ – racconta Roberto Pittaluga – è storico e di provenienza incerta. La leggenda narra, anche se non sappiamo quanto possa essere veritiera, che un capo tifoso girasse per Sampierdarena prima delle partite di Serie A chiamando a raccolta la folla per dirigersi al campo, allora in zona Villa Scassi“.

Tornando al presente, Pittaluga prosegue: “I lavori sono stati importanti perché hanno permesso di allungare ed allargare il terreno di gioco per renderlo idoneo fino all’Eccellenza. Sono stati rinnovati anche gli spogliatoi, che saranno definitivamente pronti a ottobre. Sarà già questa un’annata storica visto che al ‘Morgavi’, sorto nel 1975, non si è mai giocato oltre la Prima Categoria”. “Il campo di casa dovrà essere il nostro fortino”, aggiunge il presidente. Accostamento che calza a pennello visto che la struttura sportiva sorge proprio sul Forte Belvedere.

“Inaugureremo il campo festeggiando con tutte le leve del settore giovanile. Abbiamo in serbo una bella sorpresa che farà piacere a tutte le famiglie. Un indizio? Sarà particolarmente gradita anche ai blucerchiati che non sono più giovanissimi. Ma prima di svelare altri dettagli vogliamo essere certi di riuscire a raggiungere l’obiettivo”.