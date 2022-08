Borseggi, scippi e spaccio sui bus: maxi controlli notturni dei carabinieri a bordo dei mezzi Amt

Genova. Maxi controlli dei carabinieri nel fine settimana a Genova a bordo e alle fermate dei bus per prevenire borseggi, scippi, spaccio e minacce agli autisti.

La scelta è stata quella delle cosiddette “squadre miste di controllo rapido” composte da carabinieri in uniforme ed in abiti civili, supportati da cani antidroga. I militari delle compagnie urbane di San Martino, Sampierdarena e Genova Centro si sono spostati nel servizio notturno con grande rapidità da un mezzo all’altro per individuare con più facilità eventuali borseggiatori, spacciatori e molestatori in un’operazione proprio per questo denominata ‘canguro’. In tutto sono state controllate 150 persone (e oltre 50 veicoli grazie al supporto del radiomobile).

Il bilancio dei controlli è di un arresto per la pendenza di un ordine di carcerazione, un 25enne denunciato perché trovato con 30 grammi di hashish e 400 euro, oltre a un 40enne per ricettazione di uno scooter rubato, un 20enne per furto su auto di uno zaino, e un 40enne per resistenza.