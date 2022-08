Borgoratti, agente della polizia locale spara tre colpi in aria per fermare una coppia di ladri

Genova. Un agente della polizia locale sparato tre colpi in aria per tentare di fermare una coppia di ladri che aveva appena rubato un motociclo. E’ successo questa mattina intorno alle 12. I due, inseguiti da una pattuglia della locale, avevano abbandonato il mezzo e stavano fuggendo a piedi. Il vigile che stava a sua volta proseguendo l’inseguimento a piedi ha tentato di spaventarli sparando in aria.

I due non si sono comunque fermati ma nel frattempo è arrivata in supporto un’altra pattuglia della polizia locale che ha fermato uno dei due ragazzi in via Donghi.

Il giovane, risultato poi minorenne, è stato denunciato alla procura dei minori per furto in concorso. Lo scooter, risultato rubato, sarà nelle prossime ore restituito al proprietario che abita in centro città.

