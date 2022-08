Bolzaneto, all’ufficio postale Postamat fuori uso da mesi: caos pensioni e intervengono i carabinieri

Genova. Da mesi lo sportello automatico Postamat, presso l’ufficio postale di Bolzaneto, in Valpolcevera, è fuori servizio. Gli utenti del quartiere da tempo chiedono una soluzione ma fino a oggi si sono trovati costretti a effettuare le operazioni in altri uffici postali, spostandosi in altri quartieri, una condizione che crea disagi soprattutto alla clientela più anziana.

L’apice del disagio si è vissuto ieri, martedì 2 agosto. Come a ogni inizio del mese, periodo di ritiro pensioni, in tanti si sono recati, da Bolzaneto a Teglia per utilizzare lo sportello attivo. Ma la somma degli utenti dei due quartieri, oltre a chi doveva effettuare altre operazioni, ha creato una situazione di ressa per cui è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

I cittadini di Bolzaneto, su interesse anche del municipio Valpolcevera, hanno chiesto delucidazioni alla direzione locale e nazionale di Poste Italiane ma per ora senza risultato.

Genova24 ha contattato la direzione regionale attraverso l’ufficio stampa. “La problematica è nota ed è stata richiesta la sostituzione del Postamat”. Da Poste assicurano che “La situazione è in via di soluzione”. Non è stata fornita però una tempistica precisa.