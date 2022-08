Bollino rosso in A10, situazione più critica verso Genova: le previsione del traffico in Liguria per il 14 agosto

Liguria. Si avvicina Ferragosto e domani in molti si metteranno per strada per raggiungere varie località turistiche, dove poter trascorrere il ponte. È bene dunque dare un’occhiata alle previsioni del traffico sulle autostrade liguri per programmare al meglio la partenza.

Sul tratto dell’A10 gestito da Autostrade per l’Italia, la situazione più critica dovrebbe registrarsi in direzione Genova: bollino rosso dalle 13 alle 19, giallo dalle 7 alle 10 e dalle 19 alle 21. In direzione Savona, invece, la giornata dovrebbe essere più tranquilla a livello di traffico: secondo le previsioni, si potrebbero registrare dei rallentamenti solo nel pomeriggio.

Sempre nelle ore pomeridiane, possibili disagi anche sulla A12 (Genova – Sestri Levante) in entrambe le direzioni. Così come sull’A26, soprattutto verso Genova Voltri, dove si segnala bollino giallo dalle 13 alle 19, mentre verso Gravellona Toce, il traffico dovrebbe essere più intenso solamente nel tardo pomeriggio.

Per quanto riguarda l’A7, i tempi di percorrenza dovrebbero essere superiori alla media per tutto il pomeriggio in direzione Serravalle: la fascia oraria 16-19 sarà la più critica. Verso Genova, invece, bollino giallo dalle 16 alle 21.