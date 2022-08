Bollette triplicate e rincari, a Genova bar e ristoranti tagliano gli orari di apertura

Genova. “È brutto dirlo, ma molti di noi stanno decidendo di aprire solo negli orari in cui guadagnano di più. I costi ormai sono insostenibili e ognuno deve fare i suoi conti”. A fotografare la situazione dei pubblici esercizi è Marina Porotto, vicepresidente nazionale di Fipe e presidente del gruppo giovani della Liguria.

L’esplosione delle bollette, unita ai rincari sulle materie prime, ha stroncato quella che doveva essere l’estate della ripartenza dopo due anni di pandemia. E adesso, l’effetto che si rischia è lo stesso: di fatto un lockdown auto-indotto per evitare che i costi sovrastino irrimediabilmente i ricavi.

“Le bollette sono triplicate, se non quadruplicate. Tutte le materie prime costano di più. Non è più il momento di aprire h24 – prosegue Porotto, che gestisce un locale nel centro storico di Genova -. Noi ad esempio chiudiamo di giorno e apriamo dalle 17 in poi perché quello che consumiamo è più di quello che guadagniamo. Però dipende dalla tipologia di esercizio. Se uno al lunedì fa solo quattro coperti conviene chiudere. E non capiamo la solita polemica estiva: se un esercizio decide di chiudere anzitutto è perché non ha personale, e poi probabilmente ci sono settimane dell’anno in cui non è economico tenere aperto”.

Bar e ristoranti, insomma, stanno anticipando in autonomia una delle possibile misure previste dai piani di razionamento del governo Draghi per risparmiare gas nella stagione invernale. Le indiscrezioni parlano di orari di chiusura anticipati non solo per gli uffici pubblici alle 17,30, ma anche per i negozi alle 19 e per i locali alle 23. Una nuova scure, dopo le restrizioni per il Covid, che metterebbe in difficoltà le attività della movida e in generale quelle concentrate sulla fascia notturna.

Aumento dei costi che, secondo i ristoratori, si traduce solo parzialmente in un aumento dei prezzi per i consumatori. “Per sostenere i rincari dovremmo alzarli di più – sostiene Marina Porotto – il caffè a 1,10-1,20 è proprio tirato. Purtroppo però i capri espiatori siamo noi. Se aumenta il caffè i bar vengono crocifissi, ma se aumentano il latte e la farina nessuno dà la colpa ai supermercati. Bisogna pensare che non c’è solo il costo del caffè, ma anche l’energia per la macchinetta, per lavare le tazzine, e gli stipendi dei dipendenti”.

Secondo la Fipe, se nel luglio del 2021 un bar spendeva circa 2.300 euro per 10.031 kWh, nel luglio del 2022 ha speso, per gli stessi consumi, circa 6.950 euro. A luglio 2022 l’aumento dei prezzi della ristorazione in Italia si attesta al +4,9% su luglio 2021, collocando il nostro Paese terzultimo nella classifica dei rincari, prima di Francia (+4,5%) e Grecia (+4,3%), a fronte di una media Ue del +7,4%, con Repubblica Ceca (+23,9%), Slovacchia (+20,3%) e Bulgaria (+20,1%) a guidare la classifica.

“Fino a questo momento le imprese della ristorazione italiana si sono rivelate le più virtuose d’Europa, ammortizzando questi extra costi senza scaricarli sulla clientela, ma il sistema ora non è più sostenibile. Non chiediamo rimborsi, ma che ci sia un credito d’imposta sugli aumenti energetici e che ci sia un tetto al costo dell’energia, altrimenti non è possibile lavorare – spiega Roberto Calugi, direttore generale della Fipe nazionale -. Un credito di imposta che dovrà però essere ben superiore al 15% per l’energia elettrica e al 25% per il gas previsto per il secondo trimestre 2022 dal momento che le imprese si trovano a fronteggiare aumenti ben più consistenti. In più, dovrà essere concessa la possibilità di rateizzare le bollette monstre ben sapendo che il credito d’imposta è successivo al pagamento e anche se più generoso non potrà mai compensare interamente l’extra costo”.

“Questa per noi è stata un’estate molto positiva a livello turistico – conclude Porotto – ed è un peccato che in estate così proficua in realtà il margine è veramente residuo, proprio per gli aumenti esponenziali che abbiamo subito nel giro di due mesi. Ci stavamo risollevando da periodo di due anni di apri e chiudi, ora vedevamo la fine del tunnel, ma tutto questo ci ha buttato di nuovo a terra”.