Bocconi con chiodi e vetri a Oregina, l’associazione animalista Aidaa mette una taglia di mille euro

Genova. Non è chiaro se l’obiettivo di chi ha sparso i bocconi contenenti chiodi e pezzi di vetro in Salita San Barnaba a Oregina fossero i cani o i cinghiali ma a farne le spese sono state due cucciole di cane che ora versano in condizioni critiche nella clinica veterinaria di Genova. Per questo l’associazione animalista Aidaa e alcuni animalisti genovesi hanno messo una taglia da mille euro per scovare gli avvelenatori.

La taglia, si legge nella nota di Aidaa “sarà pagata a chi con la propria denuncia resa nelle forme di legge aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tali atti criminosi.

L’associazione annuncia che nei prossimi giorni presenterà presso la procura di Genova denuncia contro ignoti per il reato di maltrattamento di animali.

I bocconi con chiodi e vetri che hanno gravemente ferito le cagnoline sarebbero stati collocati all’interno del giardino di un’abitazione privata, ma altri residenti della zona hanno segnalato in quei giorni anche bocconi-trappola messi ai lati delle creuze.