Bloccato di notte sulle rocce sul monte di Portofino, escursionista salvato in elicottero

Genova. Un escursionista ha reso necessaria una discreta mobilitazione di soccorsi, la notte scorsa, sul monte di Portofino.

Il giovane, un 25enne di Chieri, è caduto mentre si trovava su un costone roccioso nella zona del paletto 15, sul sentiero tra San Rocco e San Fruttuoso di Camogli, si è ferito e quindi non riusciva più a tornare sul sentiero.

I primi a partire sono stati il soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco che, dopo una ricerca di un’ora, hanno individuato la zona dove si trovava il ragazzo.

Quest’ultimo, una volta perso il sentiero, si era arrampicato in mezzo a rovi e arbusti, raggiungendo uno strapiombo che non gli permetteva più di proseguire.

Una squadra composta da un vigile del fuoco e un tecnico del soccorso alpino si è addentrata nel cuore della macchia mediterranea e dopo aver attrezzato diverse corde di sicurezza ha raggiunto il ragazzo

Una volta valutate le condizioni del ragazzo, vista la zona molto esposta ed impervia e l’evidente difficoltà dello stesso di poter proseguire (in un primo tempo si era pensato si riportarlo sul sentiero con tecniche alpinistiche), si è optato per l’intervento dell’elicottero Nemo 4 della guardia costiera di stanza a Luni il quale una volta giunto sul posto ha verricellato a bordo l’infortunato, il vigile del fuoco e il tecnico del soccorso alpino conducendo gli stessi all’aeroporto di Genova dove il ragazzo veniva preso in carico da un’ambulanza.