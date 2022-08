Bassa Valbisagno, idea gabbie metalliche per proteggere i cassonetti dai cinghiali

Genova. Recinzioni intorno ai cassonetti dell’immondizia per proteggerli dagli attacchi dei cinghiali. La Bassa Valbisagno prende spunto dal Comune di Recco e pensa a una nuova strategia per prevenire gli effetti sgradevoli delle incursioni degli ungulati a caccia di cibo in città, con rifiuti che finiscono inevitabilmente sparsi sulle strade mettendo a rischio l’igiene urbana.

L’idea è allo studio del presidente Angelo Guidi, che per ora non anticipa ulteriori dettagli: “Faremo un sopralluogo per verificare con Amiu e la squadra del Municipio se l’intervento è fattibile”. Si tratterebbe di una soluzione valida soprattutto per le zone collinari meno accessibili. Nelle strade più popolose i tradizionali cassonetti dei rifiuti verranno via via sostituiti dai nuovi bidoni intelligenti che in futuro si apriranno solo col badge e in ogni caso non possono essere rovesciati dai cinghiali. Ma laddove i camion più grandi non possono arrivare, al momento rimarranno i vecchi cassonetti. Ed è proprio in questi contesti, al confine coi boschi, che gli ungulati banchettano più facilmente con la rumenta.

Negli ultimi giorni il caso ha assunto connotazioni politiche. È stato infatti Massimo Ferrante, ex presidente del Municipio sconfitto alle ultime elezioni amministrative e attuale capogruppo della lista Noi per Ferrante, a denunciare la situazione con toni polemici attraverso due foto pubblicate su Facebook, il 22 agosto e poi il 28 agosto: “Questa è la situazione che si ripete anche oggi in via Camaldoli, quartiere San Fruttuoso. Complimenti per il cambiamento in meglio del nuovo ciclo amministrativo comunale e municipale“, è il commento ironico. E ancora: “Per tutti coloro che pensano che anche prima era così, informo che non si era mai arrivati a questa trascuratezza e che il Municipio provvedeva a far intervenire prontamente Amiu in giornata a pulire”. Il presidente Guidi non risponde alle polemiche e si limita a far sapere, inviandoci una foto scattata nello stesso punto, che la strada è stata ripulita a poche ore dalla seconda segnalazione.

La tecnica di ingabbiare i bidoni con barriere di ferro è stata adottata in via sperimentale dal Comune di Recco, che ora sta moltiplicando le installazioni. “Siamo diventati pionieri di questo sistema. E per l’innovazione introdotta, gli amministratori dei Comuni vicini ci stanno chiedendo informazioni per valutarne l’adozione nei loro territori”, dichiarava la settimana scorsa il sindaco Carlo Gandolfo. Al momento sono cinque le postazioni “anti-raid” concepite per contrastare le incursioni dei cinghiali nei punti più critici.

A Genova, e in particolare nella Bassa Valbisagno che è uno dei municipi più interessati dal problema, sono già state provate varie soluzioni alternative, ma con scarsi risultati. In passato i cassonetti dell’indifferenziata venivano incatenati ai muri, ma i cinghiali si dimostravano più forti e riuscivano comunque ad abbatterli, attratti dall’odore degli scarti alimentari. Di recente i bidoncini per la raccolta dell’umido sono stati bloccati al suolo con colonnine metalliche, ma sui gruppi social di quartiere c’è chi segnala che pure questo metodo non ha funzionato. Le recinzioni erano state prese in considerazione anche dalla precedente amministrazione, ma da quanto riporta Ferrante non c’erano risorse disponibili. Inoltre i bidoni dovrebbero essere comunque spostati dagli operatori di Amiu per poterli svuotare nei veicoli per la raccolta.