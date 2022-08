Baiardo, Claudio Paglia: “Entusiasmo è la parola d’ordine”.

Genova. Il Baiardo di mister Claudio Paglia si è ritrovato per il raduno e l’inizio della preparazione pre campionato.

Dopo i rituali saluti, spazio alle prime fatiche, con i giocatori torchiati a dovere dal preparatore atletico Luca Bellomo.

Entusiasmo è la parola d’ordine di mister Claudio Paglia:“Lo pretendo sin dal primo allenamento e voglio che ognuno dei miei ragazzi lo metta al servizio del gruppo – afferma il mister – l’entusiasmo dovrà guidarci ogni volta che metteremo piede in campo.

Sarà un campionato duro e molto stimolante, affronteremo squadre forti come Lavagnese e Imperia, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi, ha spronato la rosa al massimo impegno: “Veniamo da una stagione molto positiva, e sicuramente troveremo avversari agguerriti, pronti a metterci in difficoltà. La squadra è composta dal giusto mix tra giovani e giocatori esperti”.