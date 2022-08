Autostrade, maxi cantiere di Ferragosto: dall’8 al 20 interventi al casello di Genova Ovest

Genova. Se la maggior parte dei cantieri sulle nostre autostrade sono sospesi per favorire il traffico e la viabilità legata agli esodi e controesodi estivi, a cavallo di Ferragosto il nodo genovese sarà interessato da un nuovo maxi cantiere che si concentrerà nei pressi del casello di Genova Ovest: un doppio intervento per sistemare da un lato nuove barriere tra le due carreggiate sulla rampa che porta allo svincolo e poi per eseguire i lavori di adeguamento antincedio per la galleria San Bartolomeo, quella immediatamente successiva alla barriera autostradale.

Lo ha reso noto Autostrade per l’Italia che ha preparato un piano operativo di dettaglio per completare gli importanti interventi e insieme per assicurare l’assistenza agli utenti al fine di tamponare il più possibile i disagi. “Le due settimane a cavallo di Ferragosto sono i giorni, insieme a Natale, in cui sulle autostrade genovesi insiste meno traffico in assoluto – spiega Francesco Sapio, direttore del Tronco 1 – sono giorni in cui il traffico merci cala tra il 20 e il 30%, mentre i picchi si registrano solamente per l’afflusso e il deflusso dal terminal traghetti”, quindi con orari e cadenze prevedibili.

Per questo motivo in quei giorni saranno operativi i due cantieri, che sono stati accorpati per ridurre al massimo l’incidenza dei lavori sul quel tratto di A7, con una task force di 40 tecnici e 20 macchine operatrici al lavoro 7 giorni su 7: tra lunedì 8 e sabato 20 agosto, verranno eseguiti i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico nel tratto di circa 200 metri lineari compreso tra la Sopraelevata Aldo Moro e la galleria fonica che precede il casello, vale a dire di fronte all’Area di Servizio Lanterna Est. “Dovendo installare delle nuove barriere dovremo intervenire sulla struttura dell’impalcato, precisamente sui bordi della soletta, nel mezzo delle due carreggiate – spiega Sapio – l’intervento strutturale prevede una fase di demolizione parziale di questi bordi, la loro ricostruzione nella versione rafforzata, grazie alla quale potremo poi installare le nuove barriere”. Per fare ciò è stata prevista la riduzione di una corsia delle carreggiate.

Tra giovedì 11 e venerdì 19 agosto sarà anche operativo il cantiere legato all’adeguamento dell’impianto antincendio della galleria San Bartolomeo: “In quel tunnel interverremo per installare una nuova tipologia di caditoie predisposte per la raccolta di liquidi infiammabili o pericolosi – sottolinea Sapio – dovremo quindi operare sul fondo stradale, asportando dove necessario per poi ripristinarlo una volta installate le nuove strutture”. I cantieri saranno portati avanti a mezza galleria operativa durante il giorno, in modo da non interrompere la viabilità che sarà garantita su una corsia. In fascia notturna, vale a dire tra le 22 di sera e le 6 del mattino, il casello resterà però chiuso solamente in entrata.

“Dall’analisi effettuata in base ai dati di forniti dall’Autorità di Sistema Portuale e dal Terminal Traghetti, risulterebbero critici solo i primi 3 giorni di lavoro nella fascia oraria serale (tra le 17 e le 20) dovute traffico legato agli sbarchi/imbarchi dei traghetti – spiega Aspi – Per questo motivo l’unico modo per evitare che si formino code in quei giorni è quello di agire sull’informazione preventiva e, in caso di criticità, deviare il traffico su percorsi alternativi“. Tradotto significa che come già accaduto in passato presso l’area sbarchi del porto saranno posizionati diversi videowall che indirizzeranno gli automobilisti appena sbarcati sul percorso migliore per evitare congestionamenti: la deviazione consigliata sarà quella di prendere Lungomare Canepa e poi la Guido Rossa per arrivare al casello di Genova Aeroporto, dove sono stati posticipati gli interventi previsti per le nuove barriere antirumore. Verrà inoltre predisposta una campagna informativa multilingue dei percorsi alternativi lungo la viabilità ordinaria, condivisa con gli enti coinvolti.

I percorsi alternativi saranno come di consueto illustrati anche attraverso i principali mezzi di comunicazione (Isoradio e Rtl, canali sky e digitale terrestre, il sito web autostrade.it, i PMV e il Network TV Infomoving nelle aree di servizio). In particolare, per ottimizzare la gestione della viabilità, Aspi ha previsto il potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico. Per quanto riguarda invece gli imbarchi, Aspi ha assicurato un dialogo costante con il Terminale Traghetti, per comunicare eventuali criticità della viabilità tali da richiedere una eventuale posticipazione della partenza della nave, come accaduto anche in passato.