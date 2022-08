Autostrade, domenica da bollino rosso in Liguria: fino a 10 chilometri di coda in A10

Genova. Domenica da bollino rosso sulle autostrade liguri per il contro-esodo dalle vacanze estive, situazione tipica della settimana post Ferragosto. Intorno alle 10.15 di questa mattina un incidente si è verificato in A10 poco dopo il casello autostradale di Finale Ligure, in direzione Genova.

Se pure non ha avuto particolari conseguenze per i passeggeri dei mezzi coinvolti, i soccorsi e lo sgombero dei mezzi hanno causato fino a 10 chilometri di coda tra Borghetto e Finale Ligure in direzione di Genova e quindi verso le direttrici che conducono a nord. Ad ora il “serpentone” di veicoli si è ridotto a 5 chilometri.

Sempre in A10, code si registrano anche tra Genova Aeroporto ed il bivio A10/A7 della Milano-Genova per traffico intenso.

E rallentamenti si registrano anche tra i caselli di Pietra Ligure e Spotorno, sempre in direzione levante.

Situazione al momento abbastanza regolare sulle altre tratte autostradali.