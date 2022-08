Autostrade, da oggi al 20 agosto doppio cantiere a Genova Ovest: per Trasportounito “sarà il caos”

Genova. Dal oggi, lunedì 8, fino al 20 agosto due maxi cantieri interessano – come annunciato nei giorni scorsi – il casello autostradale di Genova Ovest.

Un intervento agli spartitraffico della galleria antirumore prima del casello e uno al sistema antincendio della galleria San Bartolomeo, all’ingresso dell’autostrada comporteranno sia la riduzione di carreggiata sia – dalle 22 alle 6 di ogni notte – la chiusura del casello stesso in entrata (dall’11 agosto).

Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle possibili ripercussioni, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, per il traffico delle auto dirette ai traghetti o sbarcate in porto, ma c’è un’altra categoria che teme di essere fortemente penalizzata dal doppio cantiere, quella dell’autotrasporto.

Il sindacato Trasportounito è quello che per primo ha alzato la voce: “Chiudere il casello di Genova Ovest in questo periodo è una follia – attacca il coordinatore ligure Giuseppe Tagnochetti – fino a ferragosto è previsto un picco di merci sia in entrata sia uscita dal porto, con queste condizioni prevediamo caos di viabilità e danni economici per la categoria“.

Eppure Autostrade per l’Italia ha deciso di far partire i lavori in questo periodo, di concerto con gli enti locali, proprio in considerazione del minore traffico merci, fino a un 30% in meno del solito secondo le stime di Aspi. D’altronde i lavori in questione sono stati giudicati urgenti e non procrastinabili.

Il cronoprogramma. Tra oggi, lunedì 8 e sabato 20 agosto, sono eseguiti i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico nel tratto di circa 200 metri lineari compreso tra la Sopraelevata Aldo Moro e la galleria fonica che precede il casello, vale a dire di fronte all’Area di Servizio Lanterna Est. L’intervento strutturale prevede una fase di demolizione parziale di questi bordi, la loro ricostruzione nella versione rafforzata, per poi installare le nuove barriere. Per fare ciò è stata prevista la riduzione di una corsia delle carreggiate.

Tra giovedì 11 e venerdì 19 agosto sarà anche operativo il cantiere legato all’adeguamento dell’impianto antincendio della galleria San Bartolomeo. I cantieri saranno portati avanti a mezza galleria operativa durante il giorno, in modo da non interrompere la viabilità che sarà garantita su una corsia. In fascia notturna, vale a dire tra le 22 di sera e le 6 del mattino, il casello resterà però chiuso solamente in entrata.