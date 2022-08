Arrivo migranti all’ex Massoero, Bertorello (Lega): “Situazione grave, va a fermata a monte”

Genova. “L’immigrazione clandestina si conferma sempre più una piaga per il centro storico di Genova dove stanno continuando ad arrivare migranti minori non accompagnati. Lo testimoniano le immagini che giungono da vico Bottai, dove un residente ha filmato l’arrivo nella notte di migranti destinati al Massoero dove vengono ospitati”. A parlare è il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Genova della Lega Federico Bertorello.

“La Lega aveva già denunciato a metà luglio la grave situazione dei centri d’accoglienza che hanno raggiunto numeri tre volte superiori alla loro capienza, tanto che un nostro ordine del giorno per limitare l’arrivo dei minori fu votato da tutta la maggioranza, ma a ora è rimasto lettera morta”, continua.

“A questo si aggiunge che i minori si macchiano spesso di reati quali furti, rapine e violenze e si dimostrano poco propensi all’integrazione. Ben venga il confronto tra l’assessorato competente e il comitato dei residenti della zona del Molo, ma evidentemente non è sufficiente perché il problema va risolto a monte fermando gli arrivi”, conclude il capogruppo del Carroccio a Tursi.