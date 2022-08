Arenzano, in fiamme rimorchio di un tir sulla A10 carico di farina: intervento dei vigili del fuoco

Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti sulla autostrada A10, al km 15 direzione Ventimiglia, per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato.

Come spiegano i pompieri, l’incendio, generatosi presumibilmente per un surriscaldamento dei freni posteriori, ha in parte interessato il carico di farina trasportato. Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alla operazioni di spegnimento e soccorso. Nessun danno a persone.