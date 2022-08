Arenzano, Alberto Corradi:”Inizia il gioco vero”.

Arenzano. L’Arenzano è pronta per l’esordio in Coppa Italia Eccellenza (sabato 20 agosto, ore 20.3o) con la Cairese.

“E’ un mese che ci stiamo allenando, con grande intensità – dichiara mister Alberto Corradi – ora inizia il gioco vero. Stiamo fisicamente molto bene e c’è voglia di essere propositivi, sono rimasto impressionato dalla grande cultura del lavoro, presente all’interno del gruppo squadra, la gara contro la Cairese, squadra competitiva ed ambiziosa, calza pennello per verificare il lavoro svolto”.

E’ un Alberto Corradi visibilmente soddisfatto dell’operato svolto: “Vogliamo ripartire con la stessa mentalità messa in campo nella fase finale dei play out, il campionato di Eccellenza ritornerà ad essere a girone unico, con 18 squadre e quattro retrocessioni, ragion per cui dovremo essere in grado di giocare un torneo importante”.