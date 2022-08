Aree di sosta, chioschi e una terrazza panoramica: così il sentiero dei forti si aprirà ai turisti

Genova. Un percorso di 15 chilometri accessibile a tutti, non solo agli escursionisti ma anche ai turisti che visitano la città. E poi due nuove aree di sosta, chioschi con bar e punti di ristoro, opere di stabilizzazione dei versanti e una terrazza panoramica. Sono i punti principali del primo lotto del progetto per il recupero e la valorizzazione dei forti genovesi, sviluppato dal Comune e oggetto di una gara d’appalto da 6,32 milioni destinata a progettazione esecutiva e lavori. Soldi che sono già reperibili all’interno del pacchetto di 70 milioni finanziati dal Pnrr e comprensivi del costo della futura cabinovia.

Per valorizzare i forti, si legge nel progetto, “serve avviare una serie di iniziative volte ad individuare percorsi carrabili per la loro manutenzione e gestione, percorsi sentieristici pedonali attrezzati per favorire l’afflusso del turismo, collegamenti con altri percorsi culturali e paesaggistici di rilievo come quello dell’acquedotto storico genovese, che si sviluppa in Val Bisagno per 10 km, collegamenti con località rinomate sia per testimonianze storiche e artistiche sia per la produzione di prodotti artigianali tipici”.

Il primo lotto, dunque, “è finalizzato principalmente alla messa in sicurezza del percorso, mediante interventi mirati a ripristinare i tratti crollati e degradati per la messa in sicurezza del tracciato”. In particolare sono previsti l’allargamento del percorso ciclopedonale in prossimità delle mura di Sant’Erasmo per un tratto di circa 100 metri, la predisposizione di una prima area di sosta in prossimità del forte Puin e di una seconda area di sosta in prossimità del bivio tra il Fratello Minore e il Diamante.

Ci sarà un percorso principale, chiamato S1 nel documento, che partirà da piazza Manin, salirà al Righi, raggiungerà forte Begato e procederà lungo il crinale tra Valbisagno e Valpolcevera per poi proseguire sulle alture fino a San Siro di Struppa raccordandosi all’acquedotto storico. Di fatto si tratta del tracciato esistente, che però andrà in parte adeguato visto che si parla di “una strada bianca consolidata, di larghezza 3 metri al fine di consentire l’accesso ai mezzi di manutenzione e ai mezzi di soccorso, ma pubblicamente aperto solo ed esclusivamente ai pedoni, alle mountain bike e a tour a cavallo”.

La prima area di sosta sorgerà in una zona pianeggiante poco prima di salire al forte Puin (nella foto sopra). Bisognerà realizzare un sottofondo in terra stabilizzata a supporto della nuova struttura in legno adibita a chiosco ristoro e una paratia di micropali lunga 16 metri (non visibili all’esterno) a sostegno di una parte di muro oggi crollata. Il progetto assicura la “minimizzazione dell’impatto ambientale, garantendone il miglior insegnamento paesaggistico-ambientale nel contesto dell’area”. Tutto intorno correrà un cordolo in cemento con pietre a vista a uso seduta. Rimarrà intatto il ponte ad arco in pietra e mattoni, sottoposto a verifiche statiche che hanno confermato la possibilità di usarlo per il percorso ciclopedonale.

Un intervento simile andrà realizzato più a monte, tra i forti Fratello Minore e Diamante (nella foto sotto): anche qui sorgerà un chiosco in legno su una gabbionata metallica alta un metro, rivestita con ginestre per mitigare l’impatto visivo, che poggerà su un sottofondo di terra stabilizzata. In più è prevista la realizzazione di una terrazza panoramica in legno.

Nessun riferimento, per ora, alla contestata funivia (o cabinovia) per Forte Begato: il percorso ciclopedonale è stato progettato tenendo conto dei collegamenti coi servizi già esistenti come la ferrovia Genova-Casella, la funicolare Zecca-Righi e le altre linee di trasporto pubblico.