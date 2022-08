Apparizione, ciclista scivola e fa un volo di dieci metri in un dirupo : trasportato in elisoccorso al San Martino

Genova. Un ciclista di 55 anni è scivolato lungo un sentiero ed è caduto per dieci metri in un dirupo a Apparizione, in valle Sturla, poco dopo le 17.30 di oggi pomeriggio.

Sul posto è giunto immediatamente l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino Liguria che per recuperare l’uomo hanno dovuto tagliare alcuni albero a bordo strada.

L’uomo ha picchiato la testa, tuttavia le sue condizioni non risultano gravi.