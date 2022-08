Aggiornamento ore 10.45 – Secondo quanto raccolto sul posto da Genova24, il presidio dovrebbe durare circa fino alle 11, quando i lavoratori in corteo torneranno verso la fabbrica.

Aggiornamento ore 10.00 – Il corteo dei lavoratori di Ansaldo, dopo aver attraversato Sampierdarena ha imboccato la rampa che porta al casello di Genova Ovest, bloccando in entrata e in uscita l’accesso alla autostrada A7.

Genova. Centinaia di lavoratori Ansaldo questa mattina sono scesi in strada per protestare contro la gestione dell’azienda, dopo che ieri la dirigenza ha annunciato ai sindacati la situazione di pre-fallimento, con una mancanza di commesse che potrebbe durare almeno fino al 2024.

Dopo una breve assemblea davanti ai cancelli della fabbrica, quindi, i lavoratori hanno formato un corteo che da via 30 Giugno ha preso la direzione di Campi Cornigliano.

“Marino ci ha convocato dicendo che sta per portare i libri in tribunale – sottolinea Federico Grondona delegato sindacale Fiom ai microfoni di Genova24 – e che non ci sono commesse fino al 2023 e il 2024. Ci dicono che il problema è la guerra ma non è vero, la verità è che non sono capaci a prendere commesse e portare il lavoro in fabbrica. Non abbiamo ancora i numeri ma è evidente che senza lavoro sarà un bagno di sangue. Ma non gliela faremo chiudere, piuttosto bruciamo l’Ansaldo”

In totale sono circa 2400 i dipendenti dell’Ansaldo a rischio di perdere il posto di lavoro, di cui mille operai e 1400 impiegati, con oltre 400 persone impiegate nei servizi in subappalto. Se dovesse chiudere, il colpo per tutta la città sarebbe pesantissimo. “Marino non ti vogliamo”, “Dimissioni”, “la rovina dell’Ansaldo siete voi” sono i principali cori che si alzano dal lungo serpentone che sta attraversando le strade della Valpolcevera.

Sul ponte di Cornigliano il corteo è stato raggiunto da una delegazione dei lavoratori dell’Ex Ilva e una dei lavoratori di Fincantieri, che solidali si sono uniti al corteo che ha poi preso direzione di Sampierdarena, attraversando prima via Degola per poi percorrere via Cantore.

“Abbiamo bisogno di un incontro urgente con Cassa Depositi e Prestiti, andremo avanti ad oltranza con la mobilitazione nelle prossime settimane – spiegano Pinasco della Uilm – Serve un piano industriale, un piano di investimenti per i prodotti principali dell’azienda e su nuovi produzioni”.

”Quello che sta accadendo in Ansaldo Energia è una vera e propria vergogna che non lasceremo passare” così Igor Magni Segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova commenta la notizia che coinvolge il sito produttivo di Genova Campi “la priorità ora è fare quadrato per salvare e dare prospettive ad un’azienda storica del territorio e strategica per il Paese: sindacato, politica, istituzioni devono remare tutte nella stessa direzione scongiurando il peggio e cercando soluzioni che non penalizzino le maestranze, le uniche che in questa vicenda non hanno responsabilità – e conclude – Il fallimento di Ansaldo Energia sarebbe un colpo mortale per l’industria genovese e del Paese“.