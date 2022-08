Ansaldo Energia, Ugl: “Situazione preoccupante. Chiediamo certezze occupazionali”

Genova. “UGL Metalmeccanici chiede certezze occupazionali. Da alcuni giorni sta emergendo una situazione economica dell’Azienda molto preoccupante, UGL Metalmeccanici del territorio accantona momentaneamente lo stupore dei dati economici dichiarati dall’Azienda perché a questi numeri non si arriva improvvisamente o per caso e quindi sa perfettamente che questo trend negativo andava dichiarato per tempo, quando forse si poteva intervenire con anticipo rispetto all’attuale situazione” spiega Gianfranco Elia, segretario regionale UGL Metalmeccanici.

E prosegue: “Ansaldo Energia ha 2400 dipendenti che per il nostro sindacato equivalgono ad altrettante famiglie, e per il nostro territorio, dove da decenni c’è l’implosione dell’industria metalmeccanica, sono dati importantissimi e se una chiusura di questa storica azienda porterebbe ad un impatto sociale devastante coinvolgendo anche l’indotto lavorativo legato all’Azienda”.

“UGL Metalmeccanici non è disposta a considerare neppure lontanamente questa possibilità. Non siamo neppure disposti a considerare una eventuale vendita dell’Azienda a multinazionali comunitarie o estere perché questo ha insegnato che in pochi anni avverrebbe il saccheggio del “know-how”, decentramento del quartier generale e ufficio vendite con conseguente eutanasia del sito fino alla sua chiusura. Questa purtroppo è storia vissuta su altre Aziende Genovesi e Liguri e Nazionali” continua ancora Elia.

E conclude: “Pensiamo inoltre che questa Azienda ha come maggior azionista la CDP, come tante altre aziende nazionali dove più volte si è intervenuti ricapitalizzando e oggi “navigano” serenamente sui mercati finanziari dimenticando i miliardi spesi per ricapitalizzarle. Non vorremmo che a causa della situazione politica attuale nessuno stia valutando questa momentanea soluzione per Ansaldo Energia, anche su questa possibilità UGL sarà molto attenta. Lavoreremo con tutte le nostre risorse affinché esista una soluzione unica: mantenere l ‘attuale stato occupazionale e la sede della nostra storica Azienda nel sito Genovese. Ringraziamo il Sindaco di Genova Marco Bucci e l’Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova Mario Mascia per la posizione di attenzione presa in merito”.