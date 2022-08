Ansaldo Energia, Federmanager Liguria: “A disposizione per strutturare proposte serie e credibili”

Genova. Federmanager Liguria guarda con preoccupazione alla situazione che si è venuta a creare in Ansaldo Energia e si mette a disposizione dell’azienda e del territorio.

“L’azienda ha sempre rappresentato per la Liguria e per l’Italia un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo: un patrimonio di persone e di competenze consolidate che dobbiamo preservare e rilanciare con tutte le nostre forze – commenta il presidente di Federmanager Liguria, Luca Barigione – per farlo occorre partire da una visione chiara e condivisa a tutti i livelli della strategia del nostro Paese nel settore. Le strade per portare Ansaldo fuori dalle secche non possono ignorare un ‘sistema Paese’ nel quale l’azionista di riferimento Cassa Depositi e Prestiti ricopre un ruolo da protagonista: ricapitalizzare sì, ma con un piano industriale condiviso a tutti i livelli e che si integri armonicamente con quelli delle grandi aziende italiane attive nel settore. Federmanager è pronta a mettere a disposizione tutte le sue competenze, esperienze ed impegno per analizzare, approfondire e strutturare proposte serie e credibili”.

Federmanager Liguria è l’Associazione che fa capo alla Federazione Nazionale e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali. L’Associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’Associazione vanta circa 2 mila iscritti in Liguria.